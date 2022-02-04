Son dakika! Aytaç Kara Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı
Sezon başında Kasımpaşa'dan ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutan ancak beklentilerin aşağısında kalan Aytaç Kara, sosyal medya hesabından ayrılığı resmen duyurdu. Tecrübeli futbolcu kiralık olarak Göztepe'nin yolunu tuttu.
Göztepe 'nin uzun bir süredir Galatasaray 'dan takıma kazandırmak için uğraş verdiği Aytaç Kara'dan Galatasaray'a veda paylaşımı geldi. Anlaşmanın kısa sürede açıklanması bekleniyor. Başarılı orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar İzmir ekibinde forma giyecek.
Aytaç Kara bu sezon ligde sadece 6 maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların yalnızca birinde ilk 11’de görev alabilen Aytaç, 234 dakika sahada kaldı.