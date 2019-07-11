Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen Aymen Abdennour'u kadrosuna kattı. Haberi resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran Valencia kulübü, 29 yaşındaki Tunuslu stoperin transferi için Kayserispor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Geçmişte de sık sık Türk kulüplerinin gündemine eden Abdennour'un geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği'ne transfer olacağı iddia edilmişti. Tercihini Kayserispor'dan yana kullanan deneyimli savunmacı, son iki sezonu Olimpik Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



