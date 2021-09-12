Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası ismi A Milli Takım ile anılan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'dan konu ile ilgili açıklama geldi. Göztepe maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Kocaman, Milli Takım'ın farklı bir seviye olduğunun altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı:

'Talep olursa ‘hayır’ denmez'

"Türk futbolunda yerli antrenörleri olumsuz nitelemeye çalışan kılavuz kargalar var. En büyük sorunlardan biri de sanki onlar. Benim kişisel olarak böyle bir talebim olmadı ancak talep olursa ‘hayır’ denmez."







