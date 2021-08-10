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Son dakika! Aykut Kocaman'dan Mert Günok açıklaması! Beşiktaş...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'a transferi gündemde olan Mert Günok'la ilgili açıklamalarda bulundu.

10 Ağustos 2021, Salı 22:27 Son Güncelleme:
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Son dakika! Aykut Kocaman'dan Mert Günok açıklaması! Beşiktaş...

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş , Başakşehir'in deneyimli eldiveni Mert Günok'u listesine eklemişti.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'a transferi gündemde olan Mert Günok'la ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman, "Mert Günok kadroda olduğu sürece ona ana kaleciymiş gibi davranacağım. Ancak öbür taraftan ilgilenen kulüpler olduğunu biliyorum. Şartlar itibariyle herkesin mutlu olabileceği bir sonuç, benim kabul edeceğim durumdur" diyerek transfer durumunu değerlendirdi.

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