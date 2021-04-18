SON DAKİKA | Avrupa Süper Ligi resmiyet kazanıyor!

Avrupa futbolunun 12 dev kulübü, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi formatını reddederek planladıkları yeni oluşumu resmen duyurmaya hazırlanıyorlar. İspanyol ekipleri Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid ile İtalyan takımları Inter, Juventus ve Milan'a 6 Premier Lig devi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham eşlik ediyor.

Bir süredir ligin kurulması adına devam eden görüşmelerin gün içerisinde resmi şekilde detaylandırılması bekleniyor. Almanya ve Fransa'dan hiçbir takımın şu an için yer almıyor olmasıyla geçen senenin Şampiyonlar Ligi finalistleri Bayern Münih ile PSG'nin organizasyonda olmamaları bekleniyor. İki takımın UEFA tarafına daha yakın durdukları belirtilmekte.

ABD'deki bankacılık ve finans devi JP Morgan tarafından finanse edilen projede Amerikalı sahipleri bulunan 3 İngiliz kulübü ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez öncü konumundalar.

Söz konusu lige katılım durumunda daha önce UEFA ve FIFA'nın burada mücadele eden tüm oyuncuları milli takım organizasyonlarından men edeceği açıklanmıştı. Premier Lig Yönetimi de organizasyona katılacak takımların sonuçlarına katlanmaları gerektiğini ifade etti.

12 takımın öncülüğünde ilk etapta harekete geçilen projede 20 takımın yer alması bekleniyor. 15'inin direkt katılım hakkı, 5'inin ise sezonlara göre değişim göstermeleri planlanıyor. 10'ar takımlı iki grupta oynanacak mücadeleler sonucunda her gruptan ilk 4 ekibin çeyrek finallere kalmaları bekleniyor.

Maddi yatırım kısmıyla katılımcıların ilgisini çeken organizasyonda 3.5 milyar Euro'luk bir payın bölüştürülmesi ve ilk 6 takımın 350 milyon Euro'luk bir gelir sağlaması hedefleniyor.