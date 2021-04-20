Avrupa Süper Ligi'nin ve Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, organizasyonla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Real Madrid 400 milyon euro kaybetti"

"İngiltere, İtalya ve İspanya'nın en büyük kulüpleri yaşadıkları büyük kayıplar nedeniyle zor durumda. Sadece Real Madrid, salgın döneminden beri 400 milyon euro kaybetti. Bir şeyler yapmak zorundaydık. Tek yol rekabeti arttıran maçlardı"

"Böylelikle daha büyük gelirler elde edilebilir"

"Şampiyonlar Ligi yerine Süper Lig 'i inşa ederek çözüm bulmak zorundaydık. TV gelirlerinden başka gelir olmayınca dünyanın en büyük kulüpleri arasındaki maçları insanlara izletme niyetimiz oldu. Böylelikle daha büyük gelirler elde edilebilir"

"Ben 2000 yılında futbol dünyasına girdim. Futbol içinde bulunduğumuz zamanlara uyum sağlamak zorundadır. 1950'lerde olduğu gibi ilgi kaybolduğu zamanlarda değişim gerekiyor. O zamanlar UEFA ve FIFA yine değişime karşıydı ama futbol böyle değişti"

"Bu lig kendi içinde kapalı bir lig olmayacak"

"Biz şu anda 15 takımız. Aramıza katılacak 5 takım daha olacak. 5 takım her sezon bu ligde değişmeli olarak oynayacak. Bu lig kendi içinde kapalı bir lig olmayacak."

"Biz önümüzdeki 20 yılı kurtarmak için bir şeyler yapmalıyız"

"Ben yeni Şampiyonlar Ligi formatından hiç bir şey anlamadım! Bundan para çıkaramayız. Biz önümüzdeki 20 yılı kurtarmak için bir şeyler yapmalıyız. Durumumuz trajik seviyelerde"

"Men edemezler"

"Bizi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden men edemezler. Yerel liglerden bizleri men edemezler. Futbolcuların milli takımlara alınmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Bunları net şekilde söylüyorum."

"UEFA'nın kuklası değiliz"

"UEFA, 2024 için Şampiyonlar Ligi'nde değişikliğe gitmeyi kararlaştırdı! 2024'e kadar biz ölürüz! Ekonomik olarak çıkmazdayız. Gelirler azaldı, gençler futbolla ilgilenmiyor. Futbolu ayağa kaldırmak için bunu yapmak zorundaydık. UEFA'nın kuklası değiliz. UEFA 2024 yılında yeni formatı başlatacağını söylüyor. 2024'e kadar ölmüş olabiliriz."

"PSG'yi ve Alman kulüplerini, Süper Lig'e davet etmedik.

"EuroLeague'de böyle bir şey oluyor mu?"

"Yerel liglerin biteceğini söylüyorlar. Böyle bir şey olamaz. Real Madrid olarak Valencia deplasmanına as kadroyla gitmeyecek miyiz? Bu olabilir mi? EuroLeague'de böyle bir şey oluyor mu?"

"UEFA başkanı değişmeli"

"UEFA Başkanı Ceferin, Juventus Başkanı Agnelli'ye hakaret ediyor! Böyle bir şey olabilir mi? Böyle saldırgan bir UEFA başkanı istemiyoruz, başkan değişmeli. Süper Lig zenginlerin oynadığı bir lig değil. Futbolu kurtarmak için büyük, mütevazı ve güçlü dayanışma rekabeti olan bir lig."

"15 takım sabit olacak. Roma, Napoli gibi takımlar da bu ligde yer alma şansına zaman zaman sahip olabilirler. Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsanız, UEFA'dan 120-130 milyon € alıyorsunuz, ancak Süper Lig'de çok daha fazla kazanacağız."

"Süper Lig'de VAR sistemi, hakemler ve daha birçok konu daha gelişmiş şekilde olacak. En iyileri olacak. Kovulana kadar bu lige başkanlık yapacağım. Futbol taraftarları ve kulüpler kazanacak. Emin olun."

"UEFA ile anlaşırsak hemen başlayacağız"

"Süper Lig'den başka bir lig daha olabilir. Orada diğer takımlar da olabilir. Ancak önce Süper Lig'e başlamalıyız. UEFA ile anlaşırsak hemen başlayacağız, anlaşamazsak 1 yıl daha bekleyebiliriz."

"Mbappe ile henüz konuşmadım"

"Buraya Kylian Mbappe'yi konuşmak için gelmedim. İnsanlar sokakta Mbappe'yi istiyor. Real Madrid'in de değişikliğe ihtiyacı var. Mbappe ve iyi futbolcularla ilgileniyoruz. Ancak Mbappe ile henüz konuşmadım."

"Ronaldo, Real Madrid'e dönmeyecek"

"Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e dönmeyecek. Bu hiç mantıklı değil. Bize çok şey verdi ama bitti. Juventus'la sözleşmesi var, orada kalıyor. Sergio Ramos'u seviyorum ancak finansal durumumuz çok kötü. Kimse havadan bize para vermiyor. Kulüpten ayrılacak mı? Öyle bir şey demedim ama çok şey olabilir. Sezon sonunda neler olacak göreceğiz."

"15 takım sabit olacak. Roma, Napoli gibi takımlar da bu ligde yer alma şansına zaman zaman sahip olabilirler. Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsanız, UEFA'dan 120-130 milyon euro alıyorsunuz, ancak Süper Lig'de çok daha fazla kazanacağız."