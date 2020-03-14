Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği, koronavirüs tedbirlerini görüşmek üzere toplantı yaptı. Toplantıda salgın sürecine ilişkin alınacak yeni önlemler konuşuldu.

İlk etapta AVM'lerde çalışma süresi kısaltıldı. AVM'lerin saat 12.00 - 20.00 arasında hizmet vereceği açıklandı. AVM'lerdeki çocuk oyun alanlarının kapatılıp dezenfekte edileceği belirtildi. AVM'ler daha önce 10.00 -20.00 saatleri arasında hizmet veriyordu.

Dezenfekte ediliyor

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş dün yaptığı açıklamada, "İnsanların dokunduğu ne kadar yer varsa özel olarak müdahale ediyoruz. Merdivenlerden tuvaletlere kadar her yer didik didik özel dezenfeksiyon ürünleri ile detaylı bir şekilde temizleniyor. AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirmeye özen gösteriyoruz" demişti. (TRT)