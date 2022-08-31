Fenerbahçe 'de beklenen ayrılık resmen açıklandı. Sarı-Lacivertliler'in geçen sezon Salzburg'dan kadrosuna kattığı ancak Jorge Jesus yönetiminde kadroda düşünülmeyen Mergim Berisha, Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralık olarak transfer oldu.

Kulüpler resmi internet sitelerinden anlaşmaya vardıklarını duyururken, Augsburg anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunduğunu belirtti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Augsburg’a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz."

İlk sözleri

Transferin açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Berisha, şu sözleri dile getirdi: "Bundesliga'da oynamak her zaman büyük bir hayalimdi. Augsburg'daki koşullar benim için ideal ve takımda birkaç oyuncu tanıyorum. Şimdiden WWK ARENA'daki ilk maçımı dört gözle bekliyorum"

Geçtiğimiz sezon Salzburg'dan 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Alman futbolcu, Sarı-Lacivertli forma ile 32 maçta 8 gol, 3 asistle mücadele etti.

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