Bu sene şampiyonluğa yönelik bir kadro kuran sarı - lacivertliler tecrübeli isimleri öncelikleri arasında tutmuştu. Bunun yanısıra genç isimlere de yatırım yapıldı. Altay geçen sezon kadroya dahil oldu. Sezonun ikinci yarı sonrası gelişimi ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. 22 yaşındaki kaleci dışında yeni transferler Attila Szalai ile Osayi Samuel de benzer felsefe ile kadroya dahil edildi.

Milliyet'in haberine göre; 22 yaşındaki Szalai kalitesini hemen gösterdi. 23 yaşındaki Osayi Samuel’den de beklenti büyük. Bu futbolcular kısa vadede takıma performanslarıyla katkı verirken, orta ve uzun vadede ise önemli bonservis bedelleri kazandırabilir.