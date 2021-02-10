SON DAKİKA | Atletico Madrid - Chelsea maçının adresi değişti

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Atletico Madrid'in sahasında Chelsea ile oynamayı planladığı karşılaşmanın adresi değişti. Eşleşmenin Atletico Madrid'in ev sahipliğindeki ilk ayağının Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Arena Națională'da oynanacağı açıklandı.

Birleşik Krallık'ta uygulanan Covid-19 protokolleri nedeniyle İngiliz takımlarının deplasman maçlarındaki adresleri değişirken Atletico Madrid maçı da 23 Şubat Salı akşamı Bükreş'te oynanmış olacak.

Eşleşmenin diğer karşılaşması ise planlandığı şekilde 17 Mart Çarşamba günü Chelsea'nin ev sahipliğinde Stamford Bridge'de gerçekleşecek.

Atletico Madrid, 9 Mayıs 2012'de Arena Națională'da Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup ederek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaşmış ve şimdilerde Galatasaray forması giyen Radamel Falcao da Maçın Oyuncusu Ödülü'nün sahibi olmuştu.