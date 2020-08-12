Son dakika | Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. 37 yaşındaki Kanadalı oyuncu ile bir kaç gündür süren görüşmeler sonrasında orta yol bulundu ve 1 sezon için daha anlaşma yapıldı.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 13:01 Son Güncelleme:
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Son dakika | Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. 37 yaşındaki Kanadalı oyuncu ile bir kaç gündür süren görüşmeler sonrasında orta yol bulundu ve 1 sezon için daha anlaşma yapıldı.

7 sezondur siyah beyazlı takımın en istikrarlı futbolcusu olan Atiba Hutchinson'ın bu akşamki idmana katılması bekleniyor.

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA


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