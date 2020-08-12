Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. 37 yaşındaki Kanadalı oyuncu ile bir kaç gündür süren görüşmeler sonrasında orta yol bulundu ve 1 sezon için daha anlaşma yapıldı.

7 sezondur siyah beyazlı takımın en istikrarlı futbolcusu olan Atiba Hutchinson'ın bu akşamki idmana katılması bekleniyor.

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA



