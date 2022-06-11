Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Türk futbolcu Atakan Karazor'un, İspanya'nın Ibiza Adası'nda tutuklandığı öğrenildi. Bild'in haberinden sonra Alman kulüp, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Alman kulüp haberi doğruladı

Atakan'ın neden tutuklandığı hakkında bir açıklama yapılmazken tutuklandığı haberi Stuttgart tarafından doğrulandı. Bundesliga ekibinden yapılan açıklamada, "Atakan Karazor kendisine yönlendirilen tüm suçlamaları reddediyor. Kulüp, oyuncunun avukatlarıyla sürekli iletişim halinde." ifadeleri kullanıldı.

Tecavüz iddiaları var

Bazı yabancı kaynaklar, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, 18 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği yönünde iddialarda bulundu. Atakan Karazor'un Ibiza'da tutuklanma sebebinin, bu iddialar olduğu düşünülüyor.

Atakan Karazor kimdir?

13 Ekim 1996 doğumlu Atakan Karazor, futbola Almanya'nın SW Essen takımında başladı. Bochum altyapısına geçen Atakan, Borussia Dortmund II ve Kiel'de forma giydi. 25 yaşındaki orta saha, 2019 yılında Stuttgart'a 800 bin Euro bonservis ile transfer oldu. Atakan, geçtiğimiz ay kulübü ile sözleşme uzatmıştı.

Geçtiğimiz sezon Stuttgart ile 25 karşılaşmada görev alan Atakan Karazor, rakip fileleri havalandırmayı başaramazken, 1 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi. (Ajansspor)