İngiltere Premier Lig'de günün maçı, ayrılık getirdi. Fulham, sahasında ağırladığı Aston Villa'yı 3-0 mağlup ederken konuk ekipte menajer Steven Gerrard ile yollar ayrıldı.

4 haftalık galibiyet hasreti

Fulham'a 3-0 kaybeden Aston Villa, son 4 haftada galibiyete hasret kaldı. Steven Gerrard'ın ekibi, ligde toplam 11 maçta 2 galibiyet alabilmiş durumda.

Deplasmanda hiç kazanamadı

Steven Gerrard yönetimindeki Aston Villa, deplasmanlarda henüz galibiyetle tanışamadı. Fulham deplasmanında alınan mağlubiyet ile birlikte Aston Villa, oynadığı 6 deplasman maçını 4 mağlubiyet, 2 beraberlik ile geçmiş oldu.

Taraftarlar tepki göstermişti

Steven Gerrard'ın Aston Villa'nın başında gösterdiği performans, taraftarların da tepkisini çekmişti. Fulham maçı ile ortaya çıkan tabloda Gerrard'ın görevden alınmasına yönelik talepler artış gösterirken İngiliz ekibi de zaman kaybetmeden maçın sonrasında Gerrard ile yollarını ayırdı.

Resmen açıklandı

Aston Villa, ayrılık kararını resmi sitesi üzerinden açıkladı. Yapılan açıklamada, "Steven'a sıkı çalışması ve bağlılığı için teşekkür etmek ister, gelecek kariyeri için başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Büyük beklentilerle gelmişti

Steven Gerrard, Rangers'ı çalıştırdığı dönemde elde ettiği başarılarla menajerlik kariyerinde öne çıkmıştı. Rangers'a son 10 yıldaki ilk İskoçya Premiership şampiyonluğunu kazandıran Gerrard, 11 Kasım 2021'de takımından ayrılarak Aston Villa'nın başına geçmişti.

İngiliz ekibi, Gerrard için Rangers'a yaklaşık 4 milyon sterlin tazminat ödemiş ve İngiliz menajer ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.