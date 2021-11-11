Premier Lig ekibi Aston Villa'da teknik direktörlük görevine Dean Smith'in yerine Steven Gerrard getirildi. İngiliz kulübü anlaşmayı resmen açıkladı. Premier Lig'de Liverpool formasıyla unutulmaz bir futbol yaşamının ardından saha kenarında teknik direktör olarak görevine devam etmek isteyen Gerrard, Rangers ile başarılı geçen sezonun ardından yeniden İngiltere'ye döndü. Ancak bu kez teknik direktör olarak geri dönen 41 yaşındaki teknik adam Aston Villa'ya geldiğinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.





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41 yaşındaki teknik adam yeni göreviyle ilgili olarak, "Aston Villa, İngiliz futbolunda zengin bir geçmişe ve geleneğe sahip bir kulüp, bu anlaşmadan gurur duyuyorum. Bana böyle ikonik bir futbol kulübünü yönetme fırsatı verdikleri için Rangers'a şükranlarımı sunmak istiyorum. Her zaman kalbimde olacaklar." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerini Liverpool'da tamamlayan Gerrard, Liverpool alt yaş takımlarını çalıştırdıktan sonra 2018 yazında Rangers'ın başına geçmişti. Aston Villa, Premier Lig'de şu anda 10 puan ile 16. sırada yer alıyor.









Rangers kariyeri

Futbolcu kökenli 41 yaşındaki teknik adam, Rangers’ı çalıştırdığı 3,5 sezon boyunca önemli başarılara imza attı. Celtic’in 9 yıl üst üste şampiyonluğa ulaştığı ligde Rangers, 2020-21 sezonunu namağlup zirvede tamamladı.

Bu sezon da başarılı performansını sürdüren Rangers, 13 haftası tamamlanan ligde 30 puanla lider konumda bulunuyor.

Aston Villa, ligde üst üste 5 maç kaybetmesinin ardından İngiliz teknik direktör Dean Smith’in görevine geçen hafta son vermişti.