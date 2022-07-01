Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için çalışmalarına devam ediyor. Kurul bugün 2. toplantısını gerçekleştirdi. Tüm bu gelişmelerin devamında asgari ücrete yapılacak ara zammın 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girebilmesi için gereken yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni rakamın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’da açıklanması öngörülüyor.

Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasında Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

MADDE 1- 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 11- Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.







