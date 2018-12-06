Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşçilerimiz de, işverenlerimiz de müsterih olsunlar. Son derece demokratik ve şeffaf ortamda yürütülen komisyon toplantılarıyla işçilerimizin ve işverenlerimizin haklarını koruyarak, ülkemizin kalınmasına katkı sunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunda 2019 rakamını belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK İŞ) Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, iş veren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç temsil ediyor. Toplantıda ayırca çok sayıda işçi ve işveren temsilcisi de yer alıyor.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Aralık ayının sonunda açıklanacak olan 2019 asgari ücret için işçi ve işverenlerle bir araya gelen Bakan Selçuk, tüm sosyal tarafların görüşlerini ve taleplerini göz önünde bulundurarak işçi ve işverenlerle sürdürülebilir kalkınmayı tesis edecek şekilde alt sınırı daha ideal bir hale getirmeyi hedeflediklerini aktardı. Asgari ücretin çalışma hayatında, ücret politikalarında en alt sınırı ortaya koyduğunu anımsatan Selçuk, "Bugün aynı masanın etrafında olan hepimiz aynı gemide yol aldığımızın bilincindeyiz. Bu anlamda sürdürülen üçlü diyalog mekanizması her zaman güçlü bir şekilde işlemiştir. Buradaki tüm çabamız tüm sosyal tarafın görüşlerini göz önünde bulundurarak işçi ve işverenlerimizle birlikte sürdürülebilir kalkınmayı tesis edecek şekilde bu alt sınırı daha ideal bir noktaya getirebilmek" şeklinde konuştu.

“ 2 bin TL’nin üzerinde asgari ücret bekliyoruz”

Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini, bunu tespit edecek hükumet yetkililerinin kendilerinden daha iyi bildiğini söyledi.

Değirmenci, 2018 yılında bir takım sıkıntılar yaşandığını da hatırlatarak, “ Dövizde, enflasyonda sıkıntı yaşandı, alım gücü düştü, hayat pahalandı. Kimse bunu evirip çevirip kıvırmasın. Türkiye’de bir gerçek var. Özellikle asgari ücretli yaşayan orta gelirin altındaki çalışanlar sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Hükumetimiz ve asgari ücret komisyonuna katılacak kurumlar bunları çok dikkate almalı. Biz enflasyonun üzerinde ve geriye dönük kayıpları telafi edilecek bir asgari ücretin tespit edilmesini bekliyoruz. Bunun için başta Hak - İş Konfederasyonuz ve Özçelik - İş Sendikası olarak açıklamalar yapıyoruz. Biz geçim standartlarını daha iyiye getirecek günün şartlarına uygun hale gelecek, ülkede enflasyon ve ücret kayıplarını da dikkate alacak 2 bin liranın üzerinde ve bunun üzerine enflasyon farkı konulacak bir asgari ücretin açıklanmasını bekliyoruz. Beklentimiz 2 bin liranın üzerinde olması yönünde” dedi.

Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Komisyonun ikinci toplantısı TÜRK-İŞ ev sahipliğinde, üçüncüsü TİSK ve son dördüncü toplantı ise yine bakanlıkta gerçekleştirilecek. İkinci toplantının 13 Aralık'a ertelendiği belirtildi.

"İşçilerimiz de, işverenlerimiz de müsterih olsunlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi 2019’da en önemli önceliklerinden birinin istihdamı artırmak olacağını vurgulayan Selçuk, "Bu kapsamda en önemli eylemlerden biri, asgari ücretin ekonomi konjonktürle uygun bir şekilde tespit edilmesi olacak. Üretimde verimliliğin artırılması da kuşkusuz bu sosyal diyaloğun güçlendirilmesine bağlı. Sosyal bir hukuk devleti olmanın gereği olarak asgari ücret her yıl yeniden tespit edilmektedir. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz çok önemli bir mekanizma. 16 yıllık hükümetlerimiz döneminde işçi ve işverenlerimizin haklarını gözeterek komisyon marifetiyle her zaman çözüme kavuşturan taraf olduk. Bu anlamda işçilerimiz de, işverenlerimiz de müsterih olsunlar. Son derece demokratik ve şeffaf ortamda yürütülen komisyon toplantılarıyla işçilerimizin ve işverenlerimizin haklarını koruyarak ülkemizin kalkınmasına katkıda sunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Bakan Selçuk, "Asgari ücret çalışanlara belirli bir ücret düzeyinde ödeme yapmamızı sağlayan bir uygulamamız. 2018 için uygulanan bekar ve çocuksuz birisi için 1603.12 TL’dir. Vergi dilimi nedeniyle meydana gelen düşüşü kanunla önledik. AGİ’yi ilave yaparak bu durumu düzelttik. AK Parti’nin iktidara gelmeden önce belirlenen son asgari ücret 2002 yılı Temmuz ayına aitti. 184 lira düzeyinde olan asgari ücreti 1603,12 liraya yükselttik. Yüzde 770, reel olarak ise yüzde 102 arttığını görmekteyiz" dedi.

Asgari ücretin tüm ülke ekonomisine yön vereceğini aktaran Selçuk, asgari ücretin çalışma barışına olumlu katkıda bulunacak şekilde tespit edilmesini temenni etti.

"2 bin TL üzeri bekliyoruz"

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, enflasyonun kırmızı çizgileri olduğunu söyleyerek, "3-5 demenin bir anlamı yok. Uygulanabilir rakamlar söylemek lazım" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını bugün yapacak. Komisyon, çalışmasını ay sonuna kadar tamamlayarak yeni asgari ücreti belirleyecek. Yeni asgari ücretin ne olacağı, ne kadar artış yapılacağı işçi ve işverenler başta olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

"Nefes aldıracak bir artış bekliyoruz"

Bu yıl komisyona ilk kez bir işçi de katılıyor. Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak asgari ücretle çalışan Gülten Görmez, iki oğlu olduğunu belirten Görmez, bir oğlunun üniversiteye gittiğini, diğerinin ise liseyi bıraktığını anlattı. Oğluna okul forması alamadığını, oğlunun okul yönetimi uyarılarından dolayı gurur yapıp liseyi bıraktığını söyleyen Görmez, "850 TL kira ödüyorum, kredi kartlarıyla geçiniyorum. Faturalardan geriye yaklaşık 300 TL kalıyor, o para da mutfağa gidiyor. Bizlerin rahat yaşamasını sağlayacak, nefes aldırabilecek bir artış bekliyoruz. 2 bin TL üzeri bekliyoruz" dedi.



