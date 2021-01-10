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Son dakika | Arsenal Mesut Özil'in ayrılığına onay verdi

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Twitter hesabından aktardığı habere göre; İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Mesut Özil’in takımdan ayrılması için onay verdi. Fenerbahçe ile anlaşmanın tamamlanması çok yakın.

10 Ocak 2021, Pazar 12:52 Son Güncelleme:
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Son dakika | Arsenal Mesut Özil'in ayrılığına onay verdi

Fenerbahçe - Mesut Özil transferi Sarı-Lacivertli taraftarlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Son dönemin en büyük transfer operasyonuna imzasını atmaya hazırlanan Fenerbahçe, Arsenal'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil için artık geriye sayıma geçti. Sarı-Lacivertli yönetim, sportif direktör Emre Belözoğlu ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın bizzat devrede olduğu Mesut konusunda oyuncuyla ilgili hiçbir pürüz bulunmuyordu. Fenerbahçe cephesi, Türk asıllı Alman futbolcunun, sezon sonunda Arsenal'le sona erecek sözleşme görüşmelerinin sonuçlanmasını bekliyordu. 


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İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Twitter hesabından aktardığı habere göre; İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Mesut Özil’in takımdan ayrılması için onay verdi. Fenerbahçe ile anlaşmanın tamamlanması çok yakın.

Bu haberin ardından Fenerbahçe taraftarları Mesut Özil'i beklemeye geçti. 


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