Arnavutluk Futbol Federasyonu, EURO 2020 elemelerinde dün Milli Takım'ımız karşısında aldıkları 2-0'lık mağlubiyetin ardından bugün resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklama yayımlayarak teknik direktör Christian Panucci'nin görevine son verildiğini duyurdu.

Türkiye maçı öncesinde Sion'da forma giyen Ermir Lenjani'yi son anda kadroya davet eden ancak yıldız ismin "Panucci orada olduğu sürece milli takımda oynamayacağım." cevabıyla büyük bir şok yaşayan 45 yaşındaki teknik adam, bir süredir eleştirilerin odağındaki isim konumunda bulunuyordu.

Nitekim dünkü mücadelede de Arnavut taraftarlar takımın gösterdiği kötü performans nedeniyle İtalyan hocaya tepki göstermiş, Panucci ise basın toplantısında istifa etmeyi düşünmediğini vurgulamıştı.

Panucci'yle yolların ayrılmasının ardından pazartesi günü Andorra'yla oynanacak maçta takımın başında sahaya çıkacak isimlerinse Ervin Bulku ve Sulejman Mema olacağı belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler