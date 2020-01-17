Başakşehir'le yollarını ayıran Arda Turan'da son dakika gelişmesi... Tecrübeli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, Arda Turan'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Bulut, Arda Turan'ı isteyen 2 kulüp olduğunu ifade ederken, önceliklerinin Galatasaray olduğunu açıkladı.

2011'de 12 milyon Euro kazandırdığı Galatasaray'a 9 senelik aranın ardından sonra dönmek isteyen Arda'nın sarı-kırmızılı kulüpten para talep etmediği ve sembolik bir rakama parçalı formayı giymeyi kabul ettiği iddia edilmişti.

Arda Turan'ın ismi geçtiğimiz günlerde Flamengo, Palmerias ve Boca Juniors ile de anılmıştı. Kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona gibi takımların formasını giyen tecrübeli futbolcu, son olarak Medipol Başakşehir'de forma giymişti.

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