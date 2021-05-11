Süper Lig'de Denizlispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da Arda Turan maç sonu açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'ın maç sonu açıklamaları...

"Her şeyden önce Galatasaraylı olmak çok güzel. Başka bir şey hayatımızda. İnanmadığımız hiçbir şeyi taraftarımıza söylemedik. Beşiktaş maçı öncesini de hatırlıyoruz."

"Hocamıza dedim ki, 'Hava ne güzel, tam mayıs' dedim. Hoca da, 'Merak etme, ikisi de kaybeder' dedi. Biz Galatasaray'a yakışır şekilde oynayacağız. Zor bir rakip olacak. Malatya iyi bir takım. Bakalım ne olacak."

"Şu an evlerindeki Galatasaraylılar, şampiyon kadar mutludurlar. Onları tanıyorum. İçlerinden geldim. Eve şampiyonluk ümidiyle dönüyoruz."











