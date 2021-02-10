Son dakika haberi... PFDK kararları açıklandı ve Arda Turan'a "hakaret gerekçesiyle" 2 maç ceza verildiği duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN’ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir.





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Neler yaşanmıştı?

Galatasaray'ın deplasmanda 1-0 kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında yaşadığı sevincin görüntüleri sosyal medyada ortaya çıkmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Etebo'nun Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde Arda Turan ile Marcao'nun masa üzerinde zıplayarak küfürlü tezahürat yapması Fenerbahçe cephesinden büyük tepkilere yol açmış ve tecrübeli futbolcu PFDK'ya sevk edilmişti.







