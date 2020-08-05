Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor. Sarı Kırmızılı ekip eski oyuncusu Arda Turan ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir maceralarının ardından alt yapısında yetiştiği kulübe geri dönmüş oldu.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; bugün Türk Telekom Stadı'na giden tecrübeli futbolcu, Sarı-kırmızılı yönetimle son görüşmeyi yaptı ve anlaşmaya vardı.

Arda Turan, Abdurrahim Albayrak'ın telefonu üzerine Marmaris'teki tatilini yarıda kesip İstanbul'a geldi. Yine Abdurrahim Albayrak'ın arabasıyla stada gelen Arda Turan, eski kulübüyle görüştü. Alınan bilgilere göre kulübün kısa süre sonra resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar ile 1+1 yıllık anlaşmaya varan Arda Turan, 66 numaralı formayı giyecek.











