Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi söylentileriyle ilgili "Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray Spor Kulübü sayesindedir. Bu zamana kadar üzerinde emeği olan hocasına çok da geç kalmış bir durum. Arda'nın daha önce Fatih Terim'in elini öpmesi gerekiyordu. Ne zaman müsaade isterse Emre'ye yaptığımı ona da yaparım. Arda bizimle ilk görüştüğü zaman da 'Önceliğim Galatasaray, orası olmazsa Başakşehir' demişti ve anlayışla karşılamıştık." dedi.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon'la eşleşmeleriyle ilgili "Okan Hoca ve takım, kuradan çok mutlu oldu. Zorlu bir rakip bekliyorduk. Frankfurt olabilirdi. Benim aklıma AZ Alkmaar geldi. Ludogorets isteyen arkadaşlar vardı. Bu da zor bir rakip. Birbirimizi zorlayacağımız bir takım çıktı. Sevindim." dedi.

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