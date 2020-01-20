Son dakika! Arda Turan Galatasaray mesajını verdi

Galatasaray'a geri dönmesi beklenen Arda Turan'dan son dakika paylaşımı geldi. 12. haftadaki Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Türk Telekom Stadı’nda oynanan maç öncesi, 36 bin taraftar ve kameraların önünde Fatih Terim’in elini öpen ve aradaki buzları eriten Arda Turan, twitter hesabından Galatasaray'a mesaj gönderdi.

Galatasaray taraftar grubunun Arda açıklamasına cevap veren tecrübeli oyuncu, 'Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın' cevabını verdi. Arda'nın bu cevabı, transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

Teknik patron Fatih Terim, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden eski futbolcuları Arda Turan’a ikinci bir şansın verilmesinden yana olduğunu aktarmıştı.

Fatih Terim ne demişti?

'Arda’ya bir kapı açılmasından yanayım'

"Meselenin yönetim ile benim aramdaki bir kriz gibi gösterilmesi ve problemmiş gibi sunulmasından son derece rahatsız olduğumu ifade etmek istiyorum. Şimdi bahsettiğimiz kişi, bu camianın ve kulübün yatırım yapıp emek verdiği birisi. Buradan ayrılırken de kulübe çok ciddi bir katkı sağlamış. Arda iyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla, sevabıyla, günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz ikinci şansı hak edecek şeyler yaparız. Hatayı yaparız, bize de sahip çıkan ailelerimizdir. Ben Galatasaray’ın değerleriyle yetişmiş Fatih Terim olarak, ikinci şansı hak etmesi için Arda’ya bir kapı açılmasından yanayım. Ona bu şansın verilmesinden yanayım."

'Hatalarının bedelini ödemiş ve ödemeye devam eden bir Arda var'

"Burada performansından, fiziğinden, tekniğinden, sahadaki hareketlerinden bahsetmiyoruz. Hatalarının bedelini ödemiş ve ödemeye devam eden bir Arda var. ’Listede vardı, yoktu.’ şeklindeki yorumları ben de duyuyorum. Bu konuda devamlı sorular oluyor. Bu sadece teknik bir karar değil. Ben zaten kararımı söyledim. Galatasaray camiası olarak, söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarlarımızın, camiamızın da talebi olmalı. Söylediğim bu başlıkların da talebi olmalı. Taraftarından camiasına, mevcuttan eskiye herkesin ortak kararı olmalı."



