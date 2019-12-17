Son dakika Arda Turan açıklaması: Galatasaray...

EURO 2016’daki prim kavgasıyla başlayan süreçte, uzun süre eski teknik direktörü Fatih Terim’le görüşmeyen Arda Turan, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki son maçta buzları eritmişti. Terim’in elini öpüp özür dileyen ve hocasıyla hasret gideren Arda’nın adı o günden sonra Galatasaray’la anılmaya başladı. Son olarak Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, dün katıldığı canlı yayında konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. “Arda Turan, Galatasaray’a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik” diyen Gümüşdağ, şöyle devam etti:

Arda Turan, Fatih Terim’in elini Türk Telekom Stadı’ndaki maçta öperek özür dilemişti.

‘Emre’ye yaptığımı yaparım’

“Arda bugün Arda olduysa; bu, Galatasaray Spor Kulübü sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse, Emre’ye yaptığımı ona da yaparım. Arda Barcelona’da oynarken, bizimle ilk görüştüğü zaman da, “Önceliğim Galatasaray, orası olmazsa Başakşehir’e gelirim demişti ve biz bunu anlayışla karşılamıştık.”

Okan Buruk da sıcak bakıyor

32 yaşındaki Arda Turan’ın Galatasaray’a transferine, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da sıcak bakıyor. Başarılı çalıştırıcının, tecrübeli oyuncuyla görüştüğü ve Galatasaray’dan bir talep gelmesi halinde, ellerinden geleni yapacaklarını ilettiği belirtiliyor.