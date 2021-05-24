Şampiyonluk sevinci yaşayan Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mukavelesi 2022'de tamamlanacak Vida'yla görüşen yönetim, Hırvat stoperin mukavelesini uzatmaya çalışıyor. Ancak bu konuda başarılı olunamazsa bu sefer de Vida satış listesine konacak. Çünkü takımda kalırsa önümüzdeki sezon sonu bedelsiz ayrılma hakkına sahip olacak. Bu sebeple stoper bölgesine de takviyeler düşünülüyor. Favori ise Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ...

BONSERVİS PAZARLIKLARI

Akşam'ın haberine göre; 22 yaşındaki stoper için Galatasaray ve Fenerbahçe de devrede. Ancak Beşiktaş 1 adım önde. Uzun süredir Arda Kızıldağ'ı takibe alan Siyah-Beyazlılar'ın, oyuncuyla her konuda anlaştığı öğrenildi. Gençlerbirliği küme düştüğü için Arda kariyerine Süper Lig'de devam etmek istiyor.

Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi olduğu için Başkent ekibiyle de pazarlıklar yapılacak. Ancak Arda Kızıldağ'ın ayrılığı konusunda Gençlerbirliği'nin ılımlı olacağı konuşuluyor.