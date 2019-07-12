SON DAKİKA! Antoine Griezmann transferi resmen açıklandı!

La Liga devi Barcelona, Antoine Griezmann'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Haberi resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran Katalan kulübü, Atletic Madrid'den 120 milyon euro karşılığında transfer edilen 28 yaşındaki golcüyle beş yıllık sözleşme imzalandığını belirtti. Atletico'nun bugüne dek sattığı en pahalı oyuncu olarak tarihe geçen yıldız ismin serbest kalma bedelininse 800 milyon euro olarak belirlendiği ifade edildi.

120 milyon euro bugün ödenmişti!

Madrid ekibi, geçtiğimiz hafta yayımladığı bildiride Griezmann'ın Barça'ya transferinin 120 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesinde yaşanan gecikme nedeniyle askıya alındığını duyurmuştu. İspanyol Cuatro televizyonu ise Fransız santrforun avukatı Servan Karian'ın bugün söz konusu bedeli ödemek üzere La Liga ofisine giriş yaptığı sırada çekilmiş görüntülerini yayınlamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler