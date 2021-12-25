Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin Skorer'e özel açıklamalarda bulundu. Dün İstanbul'da gerçekleşen 'Winter League 2022' futbol etkinliğine katılan Çetin,organizasyon hakkında bilgi verirken, teknik direktörleri Nuri Şahin ilgili de konuştu.

İşte Aziz Çetin'in açıklamaları:

"Şehrimiz Antalya kış aylarında, devre arasında dünya futbolunun buluşma merkezi. 1500-3000 arasında takımlar Antalya'da kamp ve konaklama yapmakta. Biz bunu Antalyaspor markasıyla, şehrimizin marka değeriyle nasıl bütünleştirebiliriz ve futbolun ortak paydalarını nasıl birleştirebilirizin çalışmasını yaptık bu organizasyonda. Bu nedir? Artık devre arasında, Ocak ayı kampında dünya futbolunun gözü Antalya'da olacak. Bunu Bu gerek seminerlerle, gerek yapacağımız anlaşmalarla, gerek transferlerle gerekse kamplarla. Bunu sağlamaya çalışıyoruz."

"Bugüne kadar Antalya'da yapılmamış bir şeyi yapıyoruz. Çok bakir bir alan, başarılı olacağına inanıyoruz. Şehrimiz Antalya, tanılabilirliği İstanbul'dan sonra 2. kent. Biz sadece turizmle değil, futbolla da anılmak istiyoruz. Bu futbolun getirisini turizme de dönmesini istiyoruz."









Nuri Şahin açıklaması

"Teknik direktörümüz Nuri Şahin bizimle 5 sene daha devam edecek. Ondan sonrasını Nuri hoca ile birlikte konuşup, planlayacağız. Çok keyifli bir birliktelik var. Şehrimizde ve Türkiye'de Nuri Hoca için olumlu bir hava var. Biliyorsunuz bazı futbolcular, işin temeline indiğiniz zaman, Almanya'da doğup büyüyen futbolcular var. Milli takım tercihleri farklı oldu. Nuri Şahin'in gelişi de farklı oldu. Nuri Hoca tercihini Türk Milli takımından yana kullandı. Türk pasaportu ile devam etti. Bunlar önemli kıstaslar."

"Türk halkı bunun farkında. Şehirde ve tüm Türkiye'de olumlu bir hava var. Daha önce dünya yıldızı Eto'o geldiğinden de böyle olmuştu, Nuri Şahin'le de birlikte aynı hava Antalyasporumuzda var. Biz bunu çok ünlü bir teknik direktörle değil de, içimizden birini buraya getirerek yapmak. Buradaki en büyük başarı, bana her zaman destek olan yönetim kurulumuzdaki arkadaşlardır."

"Verdiğimiz bu cesur bir karar. Nuri hoca için de cesur bir karar. Hala futbol oynayabilirdi, hala da iyi bir performans sergiliyordu. Belki futbol hayatına 2-3 yıl daha devam edecekti. Ortak verilen bir karar. Şuan için tüm tepkiler olumlu. Ben Trabzonspor maçından da sonra söyledim, Türk futbolu 4 tane yabancı dil bilen, yeni bir teknik direktör kazandı. Herkes bunun tadını çıkarsın."

Milliyet





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