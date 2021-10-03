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Son dakika | Antalyaspor'da Ersun Yanal ile ayrılık görüşmesi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılması adına bir görüşme gerçekleştirilecek.

03 Ekim 2021, Pazar 13:56 Son Güncelleme:
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Son dakika | Antalyaspor'da Ersun Yanal ile ayrılık görüşmesi

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'da yönetim kurulu, alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile görüşme kararı aldı. Toplantıda Ersun Yanal ile ayrılık görüşmesi yapılacak.

Süper Lig'de 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 13'üncü sırada yer alan ve son olarak sahasında Adana Demirspor'a 2-1 kaybeden Fraport TAV Antalyaspor'da yönetim kurulu teknik direktör Ersun Yanal ile görüşme yapacak. Bugün Ersun Yanal ile kulüp yöneticilerinin yolların ayrılması noktasında toplantı yapacağı öğrenildi. Bu toplantıdan sonra Ersun Yanal'ın da görüşü alınarak, yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası kararın açıklanması bekleniyor.

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) 

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