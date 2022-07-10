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Son dakika! Antalyaspor, Doğukan Sinik - Hull City transferini duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Doğukan Sinik'e Hull City'ye transferi için görüşme gerçekleşmesi adına izin verdiklerini açıkladı.

10 Temmuz 2022, Pazar 14:41 Son Güncelleme:
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Son dakika! Antalyaspor, Doğukan Sinik - Hull City transferini duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Doğukan Sinik'e Hull City'ye transferi için görüşme gerçekleşmesi adına izin verdiklerini açıkladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin altyapısından yetişen 23 yaşındaki Doğukan Sinik, Antalyaspor formasıyla bugüne dek 123 maça çıkarak, 5 gole imza attı. Doğukan Sinik, Antalyaspor'un Burdur'daki kampına 2 gün önce katılırken, takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldı. 

Akdeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

Oyuncumuz Doğukan Sinik’e, Hull City ile transferi konusunda kişisel görüşmelerini gerçekleştirmesi için izin verilmiştir.


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