Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Doğukan Sinik'e Hull City'ye transferi için görüşme gerçekleşmesi adına izin verdiklerini açıkladı.
Kırmızı-beyazlı ekibin altyapısından yetişen 23 yaşındaki Doğukan Sinik, Antalyaspor formasıyla bugüne dek 123 maça çıkarak, 5 gole imza attı. Doğukan Sinik, Antalyaspor'un Burdur'daki kampına 2 gün önce katılırken, takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldı.
Akdeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:
Oyuncumuz Doğukan Sinik’e, Hull City ile transferi konusunda kişisel görüşmelerini gerçekleştirmesi için izin verilmiştir.