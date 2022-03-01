Son dakika deprem haberi... Antalya'nın Kemer ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin saati AFAD tarafından 19.59 olarak açıklanırken derinliği 4.6 km olarak belirtildi. Depremin büyüklüğünün ise 4.6 olduğu açıklandı. Akdeniz bölgesinde hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı.

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