Son dakika | Antalya'da korkutan deprem! Deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? Son depremler...
Son dakika deprem haberi... Antalya'nın Kemer ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, Antalya ve çevre illerde hissedilen depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, saat 19.59'da meydana gelen depremin derinliği 4,6 kilometre olarak belirtildi.
Son dakika deprem haberi... Antalya'nın Kemer ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin saati AFAD tarafından 19.59 olarak açıklanırken derinliği 4.6 km olarak belirtildi. Depremin büyüklüğünün ise 4.6 olduğu açıklandı. Akdeniz bölgesinde hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı.
https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1498704500319830022