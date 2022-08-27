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Son dakika! Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı istifa kararı aldı

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'e 4-1 kaybeden ve 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle 16. sıraya gerileyen Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı, istifa ettiğini açıkladı.

27 Ağustos 2022, Cumartesi 21:54 Son Güncelleme:
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Son dakika! Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı istifa kararı aldı

Spor Toto 1. Lig'de 2021/22 sezonunu 70 puanla lider olarak tamamlayan ve Süper Lig 'e yükselen Ankaragücü, sezona iddialı bir kadroyla girse de istediği başlangıcı yapamadı. Konyaspor beraberliği ile sezonu açmasının ardından Gaziantep FK'ya 1-0, Fatih Karagümrük'e ise 4-1 mağlup olan Sarı Lacivertliler'de takımı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Dalcı dönemi sona eriyor.

Tecrübeli teknik adam, Karagümrük maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuştu, istifa açıklamasını şu sözlerle yaptı: ''Belki çok erken olacak ama burası Türkiye. Belli şeylere insanlar dayanamıyor. İlk gitmesi gerekenler de hocalar oluyor. Kulübün önünü açmak için istifa ediyorum. Ankaragücü camiasından ve taraftarından özür diliyorum.''

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(ÖZET) Fatih Karagümrük - Ankaragücü maç sonucu: 4-1


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