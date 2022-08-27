Spor Toto 1. Lig'de 2021/22 sezonunu 70 puanla lider olarak tamamlayan ve Süper Lig 'e yükselen Ankaragücü, sezona iddialı bir kadroyla girse de istediği başlangıcı yapamadı. Konyaspor beraberliği ile sezonu açmasının ardından Gaziantep FK'ya 1-0, Fatih Karagümrük'e ise 4-1 mağlup olan Sarı Lacivertliler'de takımı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Dalcı dönemi sona eriyor.

Tecrübeli teknik adam, Karagümrük maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuştu, istifa açıklamasını şu sözlerle yaptı: ''Belki çok erken olacak ama burası Türkiye. Belli şeylere insanlar dayanamıyor. İlk gitmesi gerekenler de hocalar oluyor. Kulübün önünü açmak için istifa ediyorum. Ankaragücü camiasından ve taraftarından özür diliyorum.''



