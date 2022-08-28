Spor Toto 1. Lig'de 2021/22 sezonunu 70 puanla lider olarak tamamlayan ve Süper Lig 'e yükselen Ankaragücü, sezona iddialı bir kadroyla girse de istediği başlangıcı yapamadı. Konyaspor beraberliği ile sezonu açmasının ardından Gaziantep FK'ya 1-0, Fatih Karagümrük'e ise 4-1 mağlup olan Sarı Lacivertliler'de takımı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Dalcı istifa kararı aldı.

Maçın ardından yaptığı açıklamada Dalcı, "Yaklaşık 1 seneyi geçen bir süredir Ankaragücü’nde teknik direktörlük yaptım. Geçen sene güzel günler yaşadık ve sonuç olarak layık olduğu yere Süper Lig’e taşımak bize nasip oldu. Süper Lig’de 4. hafta ama kulübün önünü açmak adına böyle bir karar aldım. Ankaragücü teknik direktörlüğünden istifa ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Ankaragücü yönetimi istifayı kabul etti

Başkent ekibi bugün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Mustafa Dalcı'nın istifasının kabul edildiğini duyurdu. Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Ankaragücü'müzün teknik direktörlük görevini yürüten ve takımdan ayrılma kararı alan Mustafa Dalcı'ya vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig'de şampiyonluk yaşatan Mustafa Dalcı ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.





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Böylece Ankaragücü'nde ikinci Mustafa Dalcı dönemi 14 ay sürdü. 1. Lig'de takımı şampiyon yapan Dalcı, Süper Lig'e iyi başlayamayınca görevinden istifa etti. Sarı-lacivertliler, Dalcı yönetiminde çıktığı 41 maçta 22 galibiyet elde etti.