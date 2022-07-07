Spor Toto Süper Lig 'in yeni takımı Ankaragücü orta sahaya takviye yaptı. Ankaragücü, Tuzlaspor'dan Lamine Diack'ı kadrosuna kattı. Başkent ekibi, 21 yaşındaki Senegalli futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirdi.

Transferin durumu Fenerbahçe 'ye bağlı

Ankaragücü, Tuzlaspor'la anlaşırken Diack transferinin kiralık mı yoksa bonservisiyle gerçekleşeceği Fenerbahçe'nin satın alma önceliği olduğu için sarı-lacivertli kulübün kararına göre şekil alacak.

Ajansspor'a konuşan Tuzlaspor Başkanı Recep Doğrul, Lamine Diack'ın transferi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Lamine Diack'ın satışında Fenerbahçe'nin öncelik hakkı var. Bunun dışında bir madde söz konusu değil."







