Süper Lig 'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, hücum hattına Jese Rodriguez'in ardından bir bomba hamle daha yaptı.

Başkent ekibi, bir dönem Manchester United'da oynayan, son olarak Panathinaikos forması giyen İtalyan forvet Federico Macheda'yı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Macheda ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Manchester United altyapısından yetişen ancak forma şansı bulduğu dönemlerde İngiliz devinde beklenen performansı sergileyemeyen İtalyan golcü, Sampdoria, QPR, Stuttgart, Doncaster ve Birmingham'da geçirdiği kiralık dönemlerin ardından Temmuz 2014'te bonservisiyle Cardiff'e transfer oldu.

Bedelsiz olarak geldiği Cardiff dönemi sonrası Nottingham Forest'e kiralık giden, ardından ülkesine Novara formasıyla dönen Macheda, Eylül 2018'den beri Panathinaikos forması giyiyordu. Profesyonel kariyerinde çıktığı 329 maçta 86 golle oynayan tecrübeli forvet, 22 de asist yaptı.

Ankaragücü'nden yapılan paylaşım şu şekilde:







