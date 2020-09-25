Beştepe Tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ankaragücü’nün başarısı için yoğun emek harcandığını ifade eden Başkan Fatih Mert, Emre Güral’ı Ankaragücü'ne kazandırdığı için mutlu olduğunu belirtti.

Atılan imzanın camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkan Fatih Mert “Yapılan transferlerle önümüzdeki haftalarda daha da güçlü bir Ankaragücü izleyeceğiz.” dedi.

Ankaragücü’nde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Emre Güral “Ankaragücü’nün başarılarına katkı sunmak istiyorum.” dedi.

31 yaşındaki Emre Güral santrafor mevkisinde görev yapıyor.



