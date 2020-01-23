Dün akşam saatlerinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu deprem İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi. Ancak bu kez deprem sabaha karşı başkent Ankara'da meydana geldi.

Ankara'da deprem oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde 06.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Olay sonrası Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medyadan açıklamada bulundu. Şahin açıklamasında "İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER

İlk deprem Manisa'da olmuştu...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

Kırkağaç ilçesinde de deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 22.25'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"Birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok"

Manisa Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Allah'a şükür can kaybımız ve ciddi bir yaralımız yok. İlk etapta duyduğumuzda hepimiz endişeliydik. Şimdi burada çadır kuracağız, çünkü hava çok soğuk ve artçı sarsıntılar devam ediyor." dedi.

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesini ziyaret eden Deniz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana kadar sadece 4 vatandaşın yaşadığı panikle hafif şekilde yaralanıp hastanelere başvurduğunu, bu yaralıların da taburcu edildiğini söyledi.

Deniz, Musalar ve Selçikli mahallelerinde ise bazı binalarda göçükler ve çatlakların tespit edildiğini belirterek, devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu bildirdi.

"Evlere girilip girilmemesi kararı yarın verilecek"

23 Ocak Perşembe gününden itibaren hasar tespit çalışmalarının yapılacağını ifade eden Vali Deniz, şu bilgileri verdi:

"Allah'a şükür can kaybımız ve ciddi bir yaralımız yok. İlk etapta duyduğumuzda hepimiz endişeliydik. Şimdi burada çadır kuracağız, çünkü hava çok soğuk ve artçı sarsıntılar devam ediyor. Şu anda hızlı bir şekilde hem belediyelerimizin hem de AFAD'ın imkanlarıyla meydanlarda çadır kuracağız. Vatandaşlarımızın üşümemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızın çatlak olan evlere girmesini çok arzu etmiyoruz. Yarın teknik çalışma yapılacak evlere girilip girilmesiyle ilgili karar o zaman verilecek. Belki boşaltmamız gereken evler de olabilir. Ama şu anda çok ciddi bir durum görünmüyor. İlk gelen bilgilere göre 15 civarında binada çatlak var."

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi'nin Muhtarı Nurettin Yıldız ise "Şu anda köyde her şey normal. Ama bir hayvan damının duvarı yıkılmış. Bir daha kontrol edeceğiz. Benim odanın birisinin duvarları çatlamış." diye konuştu.

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: Depremde 4 hafif yaralı var, ayakta tedavi edildi

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, merkez üssü Musalar köyü olan 5,4 büyüklüğündeki depremde 4 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Dutlulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyleri gezdiklerini ve herhangi ciddi bir sıkıntı görmediklerini söyledi.

Bazı binalarda ufak tefek çatlaklar ve yıkılan birkaç duvar olduğunu belirten Dutlulu, "Şu an sıkıntımız şu, insanlar panik halinde ve dışarıdalar. Çadır temin edilecek, valiliğimizle görüştük. Hastanemizle görüştük, korkulacak bir şey yok. 4 yaralımız var, bir tanesi panik atak, 3 tanesi de basit yaralı, hepsi ayakta tedavi edildi. Akhisar’da şu anda vatandaşımızın huzursuzluğu dışında korkulacak bir durum yok." diye konuştu.

Kriz masası kuruldu

Akhisar Öğretmen Evi'nde bir kriz masası oluşturduklarını aktaran Dutlulu, Vali Ahmet Deniz ve AFAD yetkililerinin bu merkezden çalışmaları koordine edeceğini ifade ederek, "Belediyemizin salonunu da açtık. Huzursuz olan vatandaşlarımız oraya gelebilir. Aynı zamanda stadımız da açık, orada da ışıkları açtık. Oraya da gelebilirler." dedi.

Bu arada, korktukları için evlerinden ayrılan bazı ilçe sakinleri, belediye meclis salonuna sığındı.

"Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir"

İstanbul Valiliği, Manisa merkezli 5,4 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini, herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, depremin İstanbul'da da hissedildiği vurgulanarak, "Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. İstanbul'umuza ve tüm illerimize geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrası Vali Ersin Yazıcı koordinasyonunda kent genelinde değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

AFAD ve 112 Acil Çağrı merkezlerine deprem sonrası herhangi bir ihbar yapılmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem Balıkesir'de de hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Merkezimize ihbar hatlarından gelen herhangi bir can, yaralanma ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir. Gerçek ve doğru bilgiler Valiliğimiz tarafından açıklanacak olup, valiliğimiz dışındaki bilgilere itibar edilmemesi rica olunur. "

"Depremde can kaybı ve yaralanma yok"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası can kaybı ve yaralanma bulunmadığı bilgisinin alındığını bildirdi.







