SON DAKİKA! Andy Murray kararını verdi!

Avustralya Açık'tan önce düzenlediği basın toplantısında sakatlığı nedeniyle bu sezon tenisi bırakabileceğini açıklayan Andy Murray'den flaş bir haber daha geldi.

Sezonun ilk Grand Slam turnuvasına ilk turda veda ettikten sonra "Ya 4,5 ay dinleneceğim ya da geri dönüş garantisi olmayan bir ameliyat geçireceğim." diyen İskoç raket, konuyla ilgili kararını verdi.

Daha önce katılacağını duyurduğu Marsilya'da düzenlenecek Open 13 turnuvasından çekildiği duyurulan 3 Grand Slam şampiyonunun kalçasındaki sakatlık için bıçak altına yatacağı açıklandı.

Murray, ATP Turu'nun 250 puan değerindeki organizasyonlarından Open 13'te 2008 yılında şampiyonluğa ulaşmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler