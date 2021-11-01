Devre arası transfer dönemine için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray 'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı ekibin transfer listesinde olduğu iddia edilen Andrei Ivan'dan flaş bir hamle geldi. Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Rumen oyuncunun Galatasaray'ı takibe alması Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarını heyecanlandırdı.

Universitatea Craiova forması giyen Ivan'ın bu sürpriz hamlesi, transfer iddialarını da güçlendirmiş oldu. Galatasaray'ın Rumen orta sahası Alexandru Cicaldau'nun yakın arkadaşı olan 24 yaşındaki oyuncu, her iki kanatta ve santrfor bölgesinde oynayabiliyor.









Cicaldau, geçtiğimiz günlerde Rumen basınına açıklamalarda bulunmuş, ''Craiova'dan bir oyuncunun transferini istesem, Andrei Ivan'ı isterdim'' demişti.

Cicaldau, geçtiğimiz günlerde Craiova'dan bir oyuncunun transferini istese bu ismin Ivan olacağını vurgulamıştı.

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12 maçta 8 gol, 2 asistle skora katkı verdi. Universitatea Craiova formasıyla adını duyuran Ivan, Temmuz 2017'de Rus ekibi Krasnodar'a 3 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. Rusya'da beklentilerin altında kalan Ivan, kiralık Rapid Wien macerasının ardından Ağustos 2019'da 1.5 milyon Euro karşılığında Craiova'ya döndü.

Universitatea Craiova formasıyla bu sezon 12 maça çıkan Ivan, 8 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.

Takımıyla Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon Euro. Romanya A Milli Takım formasını 9 kez giyen genç oyuncu, 1 gol atma başarısı gösterdi.