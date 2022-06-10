MENÜ

Son dakika! Andrea Pirlo, Karagümrük'e imzayı attı

43 yaşındaki İtalyan teknik adam Andrea Pirlo, İtalyan medyasında çıkan haberlere göre; VavaCars Fatih Karagümrük ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

10 Haziran 2022, Cuma 15:04 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Andrea Pirlo, Karagümrük'e imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Karagümrük, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna 43 yaşındaki İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'yu geçirmek için harekete geçti. Gelen haberler ise anlaşmanın tamamlandığı yönünde.

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre; VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik adamla bir yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması planlanıyor.

Daha öncesinde teknik direktörlük kariyerinde Juventus'ta görev yapan Pirlo'nun 2.15 puan ortalaması bulunuyor.


İlgili Haberler
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! İşte sarı lacivertlilerin 3 hedefi!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...