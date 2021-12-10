A Bola'da yer alan habere göre Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş , Andre Villas-Boas'ı takımın başına getirmek için girişimlerde bulundu. Ancak Portekizli teknik adam Siyah-Beyazlı ekipten gelen teklifi reddetti.

44 yaşındaki teknik direktörün kendisi için en uygun projeyi bulana kadar takım çalıştırmak istemediği aktarılanlar arasında yer aldı.

Andre Villas-Boas en son Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'yı çalıştırmıştı.

Daniel Farke ismi gündeme gelmişti

Alman basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın gündemine, son olarak İngiliz ekibi Norwich'i çalıştıran Daniel Farke'nin de gelmiş olduğu ve Alman teknik adamın Siyah-Beyazlı ekipten gelen teklife olumsuz cevap verdiği ileri sürülmüştü.



