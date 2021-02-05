MENÜ

SON DAKİKA | Andre Onana'ya 12 ay futboldan men cezası!

UEFA Disiplin Kurulu, doping ihlali nedeniyle Ajax'ın başarılı kalecisi Andre Onana'ya 12 ay futboldan men cezası aldı.

05 Şubat 2021, Cuma 13:20 Son Güncelleme:
- A +
SON DAKİKA | Andre Onana'ya 12 ay futboldan men cezası!

Sezon başında Barcelona ve Chelsea ile adı anılan Ajax'ın yıldız kalecisi Andre Onana, UEFA Disiplin Kurulu tarafından 12 ay futboldan men cezasına çarptırıldı. Doping ihlali gerekçesiyle futboldan men edilen Onana'nın cezası, hem yerel hem de uluslararası maçlarda bugünden itibariyle başlayarak 12 ay boyunca geçerli olacak.

İlgili Haberler
Sercan Yıldırım ile dobra dobra! "Mesut Özil ve Ali Akman transferleri..."


30 Ekim'de rahatsızlanan Onana'nın daha önce eşine yazılan bir ilacı bilinçsizce kullandığı belirtiliyor. Onana'nın kötü niyetli olmadığı belirtilse de geçerli anti-doping kuralları kapsamında bir oyuncunun vücuduna yasaklı madde girmemesini sağlamak da onun görevleri arasında yer alıyor. 

Konuya ilişkin Ajax ve Onana'nın CAS'a itirazda bulunacakları aktarılıyor. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...