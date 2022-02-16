Son Dakika | Anderson Talisca kapışması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Beşiktaş 'ta yeni sezon yapılanmasına yönelik transfer edilen Gedson Fernandes'in ardından, şimdi de Talisca iddiaları güçlenmeye başladı. Suudi Arabistan basını Al-Nassr FC forması giyen Talisca'nin sezon sonunda Al-Nassr kulübünden ayrılacağını ve adresin Türkiye olduğunu iddia etti. Suudi basınına göre, Talisca için Türkiye'den iki kulüp ismi güçlü şekilde öne çıkıyor. Bunların başında da eski takımı Beşiktaş geliyor. Fenerbahçe de oyuncuyu isteyenler arasında.

TARAFTAR BASKI YAPIYOR

Suudi basını, Beşiktaş taraftarının bu konudaki sosyal medya mesajlarını da sayfalarına taşıyıp, Siyah-beyazlıların Anderson Talisca için yaptığı baskıyı aktardı.

Son döneminde Teknik Direktör Russo liderliğinde Al-Nassr'da parlak bir dönem geçiren Anderson Talisca'nın son karşılaşmada kırmızı kart görmesi de yaşadığı kafa karışıklığına bağlandı. Fenerbahçe camiasının da Brezilyalı oyuncuyla derhal sözleşme yapılması için Başkan Ali Koç'a telkinde bulunduğu hatırlatıldı.

ÇOK AĞIR ELEŞTİRİLER VAR

Bu arada Suudi Arabistan basınında Anderson Talisca'nın gördüğü kırmızı karta yönelik çok ağır eleştiriler yapıldı.

Brezilyalı oyuncunun rakibine kasıtlı vurduğu öne sürüldü. Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı toplam 20 maçta 14 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

28 yaşındaki oyuncu daha önce Beşiktaş formasıyla çıktığı 80 karşılaşmada 37 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: Akşam







