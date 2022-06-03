Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşan Anadolu Efes'te Shane Larkin'in durumu merak ediliyor. Sezonun bitmesi ile sözleşmesi sona erecek Larkin'in Avrupa'da kalması durumunda yola Anadolu Efes ile devam etmesi beklense de NBA 'den gelen ilgi işleri karıştırabilir.

Donatas Urbonas'ın haberine göre NBA ekiplerinden Washington Wizards, Larkin ile ciddi şekilde ilgileniyor. Nitekim Larkin, Fenerbahçe 'nin teklifine rağmen aynı ücretle yeni sezonda Anadolu Efes forması giymeye yakın dursa da NBA'den gelecek ciddi bir teklifi düşünebileceği belirtiliyordu.





Daha önce NBA'e üçüncü guard gibi bir rolde dönmeyi kabul etmeyeceğini belirten Larkin için Washington Wizards'ın nasıl bir rol sunacağı henüz bilinmese de ciddi ilginin daha büyük bir rol getirebileceği beklentisi var.

Shane Larkin, daha önce NBA'de Dallas, New York, Brooklyn ve Boston formaları altında toplam 256 maça çıkarken 19.1 dakika süre aldı ve 5.5 sayı, 2.9 asist ortalamaları yakaladı.