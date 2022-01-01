Anadolu Efes, 7 oyuncusu ve 1 teknik ekip personelinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''31 Aralık 2021 Cuma ve 1 Ocak 2022 Cumartesi günlerinde A Takımımız için yapılan Covid-19 testlerinde yedi oyuncumuzun ve bir teknik kadro üyemizin sonuçları pozitif çıkmıştır. Tedavi ve izolasyon süreçleri ivedilikle başlatılan A Takım üyelerimize acil şifalar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Efes'in ING Basketbol Süper Ligi'nde 3 Ocak'ta konuk olacağı Semt77 Yalovaspor maçı da koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.





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