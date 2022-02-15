Turkish Airlines EuroLeague'in son şampiyonu Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre İspanyol devi Real Madrid, Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin ile anlaşmaya vardı. Başarılı oyun kurucunun sezon sona erdikten sonra Eflatun-Beyazlı ekibe katılması bekleniyor.

Henüz taraflar arasında resmi bir anlaşma gerçekleşmedi ancak Larkin'in ikna olmuş olması nedeniyle görüşmeler ileri bir seviyede bulunuyor. Ancak Larkin'i kadrosuna katabilmesi için Madrid ekibinin oyuncunun İspanya'daki haklarını elinde tutan Baskonia ile de anlaşması gerekiyor. Shane Larkin 2016-17 sezonunda Baskonia formasını giymişti.

Real Madrid ise yıldız basketbolcu için Baskonia ile de görüşmelerini sürdürüyor. Pandemi nedeniyle ekonomisi oldukça zarar gören İspanyol ekip, Real Madrid ile pazarlıkları sürdürüyor.

ABD'li yıldız Larkin bu sezon Euroleague'de 14.8 sayı, 3.1 ribaund, 5.3 asist ortalamaları ile mücadele ediyor. Başarılı oyun kurucu Anadolu Efes'in geçen sezon kazandığı EuroLeague şampiyonluğunun en önemli parçalarından biriydi.

Nigel Williams-Goss ya da Thomas Heurtel

Larkin'in Real Madrid'e gelişi ise İspanyol devinde forma giyen oyun kurucular Nigel Williams-Goss ya da Thomas Heurtel'in takımdan ayrılacağı anlamına geliyor.

Vasilje Micic NBA 'e doğru

Anadolu Efes için tek sorun Larkin'in ayrılması değil. Turkish Airlines EuroLeague'in son şampiyonu takımın bir diğer yıldızı Vasilje Micic'i de kaybetmek ile karşı karşıya. Habere göre Micic'in NBA'e gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Shane Larkin'den açıklama

İddiaların üzerine Shane Larkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Başarılı basketbolcu paylaşımında söylentilere yanıt verdi.

Larkin'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bu söylentinin nereden geldiğini veya neden yayınlandığını bilmiyorum ama tamamen yanlış. Önümüzdeki sezon için hiçbir takımla anlaşmadım veya görüşmedim. Anadolu Efes ile bu yılı güçlü bir şekilde bitirmeye odaklandık."



