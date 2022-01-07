Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, uzun rotasyonu için aradığı takviyeyi yurt içinden gerçekleştirdi. Anadolu Efes, millî oyuncu Egemen Güven'i kadrosuna kattı.

Frutti Extra Bursaspor 'dan transfer edilen Egemen Güven ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Bu transfer karşılığında Tolga Geçim ise Bursaspor'un yolunu tuttu.

Egemen Güven kimdir? Kariyeri, oynadığı takımlar, istatistikleri...

1996 doğumlu oyuncu 2.09 metre boyunda ve pivot pozisyonunda görev yapıyor.

Pınar Karşıyaka altyapısından yetişen Egemen Güven, 2014-2019 yılları arasında İzmir ekibinin formasını giydi. Daha sonra birer sezon Türk Telekom ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor takımlarında görev yapan Egemen, 2021-22 sezonu başında Frutti Extra Bursaspor’a transfer oldu.

Egemen Güven, 2014-15 sezonunda Pınar Karşıyaka ile Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk, 2014 yılında da Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Altyapı milli takımlarında da forma giyen Egemen Güven, Litvanya’da düzenlenen 2016 Yıldızlar (U16) Avrupa Şampiyonası'nda, Letonya’da düzenlenen 2013 Gençler (U18) Avrupa Şampiyonası'nda ve ülkemizde düzenlenen 2014 Gençler (U18) Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya sevinci yaşadı. Egemen ayrıca 2015 yılında Yunanistan’da düzenlenen U19 Dünya Şampiyonası’nda ve 2016 yılında Finlandiya’da düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’nda milli forma ile üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Egemen Güven, Eurocup’ta bu sezon Frutti Extra Bursaspor forması ile sekiz karşılaşmada 19:06 dakika süre alarak maç başına 9,9 sayı, 4,0 ribaunt ve 0,9 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Egemen, ING Basketbol Süper Ligi’nde ise bu sezon 15 karşılaşmada 18:11 dakika ortalama süre alarak maç başına 7,7 sayı, 4,6 ribaunt ve 0,8 asist ortalamaları ile görev yaptı.