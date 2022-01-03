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Son dakika! Anadolu Efes-Bayern Münih maçına koronavirüs engeli

Turkish Airlines Euroleague'in 19. haftasında Anadolu Efes'in, Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşma, temsilcimizdeki Covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

03 Ocak 2022, Pazartesi 19:00 Son Güncelleme:
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Son dakika! Anadolu Efes-Bayern Münih maçına koronavirüs engeli

Turkish Airlines Euroleague'in 19. haftasında Anadolu Efes'in, Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşmanın, temsilcimizdeki Covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarihin Euroleague tarafından daha sonra belirleneceği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Turkish Airlines Euroleague'in 19. haftasında 7.1.2022 tarihinde oynanması planlanan Anadolu Efes - FC Bayern Münih karşılaşması, takımımızda tespit edilen Covid-19 vakaları neticesinde maç kadrosunda yer alabilecek en az 8 sporcu bulunamaması sebebiyle Euroleague tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve saat Euroleague tarafından daha sonra belirlenecektir.

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