Son dakika! Anadolu Efes-Bayern Münih maçına koronavirüs engeli

Turkish Airlines Euroleague'in 19. haftasında Anadolu Efes'in, Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşmanın, temsilcimizdeki Covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarihin Euroleague tarafından daha sonra belirleneceği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Turkish Airlines Euroleague'in 19. haftasında 7.1.2022 tarihinde oynanması planlanan Anadolu Efes - FC Bayern Münih karşılaşması, takımımızda tespit edilen Covid-19 vakaları neticesinde maç kadrosunda yer alabilecek en az 8 sporcu bulunamaması sebebiyle Euroleague tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve saat Euroleague tarafından daha sonra belirlenecektir.



