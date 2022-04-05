Süper Lig 'in 31. haftasında Antalyaspor'un, Altay'ı 2-1 mağlup ettiği maçta klasman dışı hakem Alper Çetin'in Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev yapması İzmir temsilcisini harekete geçirdi.

Süper Lig'de görev yapma yetkisi olmayan Alper Çetin'in, Altay-Antalyaspor maçında AVAR koltuğunda oturması sonrasında İzmir temsilcisi, Türkiye Futbol Federasyonu'na, Antalyaspor müsabakasının, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 30. Maddesi uyarınca tekrar edilerek baştan oynatılması talebinde bulundu.

Altay talebinde ayrıca, Bülent Birincioğlu'nun da düşme hattını yakından ilgilendiren bir diğer maç olan Giresunspor– Sivasspor müsabakasına atamış olmasına değindi.

Başvuruda şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu ihlalin Türk Futbolu adına kara bir leke olarak kalmaması ve düşme hattında yer alan 2 takımın da müsabakalarında aynı hatanın yapılmış olduğu hususu da dikkate alınarak düşen takımların ligin tesciline karşı dava açma hakkı olacağından, ligin tescil edilmesine karşı itiraz başvurumuz saklı kalmak kaydıyla 02.04.2022 tarihinde oynanan Altay SK – Antalyaspor müsabakasının belirlenecek ileri bir tarihte tekrar edilerek baştan oynatılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."

Altay'ın başvuru belgesi şu şekilde:









İlgili Haberler Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü



