Son dakika! Altay’da Paixao ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay’da, yaklaşık 3 hafta önce disiplinsizlik gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Marco Paixao, siyah-beyazlı kulüple bağlarını kopardı. Kulüpten alacaklarını tahsil edemeyen Portekizli golcünün sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ileri sürüldü. Paixao, sosyal medya hesaplarından Altaylı taraftarların veda gönderilerini paylaşarak, “Mesajlarınız için teşekkür ederim, biz her zaman beraberiz” yorumunda bulundu.

3 kez üst üste gol kralı oldu

2018-2019 sezonunda Altay’a transfer olan Paixao, ilk sezonunda attığı 29 golle TFF 1. Lig gol rekorunu kırarak gol kralı unvanına erişmişti. 2019-2020 sezonunda da ligde 22 gole imza atan deneyimli santrfor, ikinci kez gol kralı olmuştu. 2020-2021 sezonunda da istikrarını bozmayan Paixao, ligde ve play-off aşamalarında 25 gol atarak üst üste üçüncü kez gol kralı olurken, takımını Süper Lig’e çıkaran golü de kaydetmişti. Bu sezon Süper Lig’de fazla forma şansı bulamayan Paixao, 2 gol atma başarısı gösterdi.

Altay formasıyla çıktığı 131 resmi maçta 82 gol atan Portekizli golcü, 11 kez de asist yaparak takımına katkı verdi. Altay tarihinin en fazla gol atan yabancı oyuncusu olan Paixao, bu sezonun devre arasında da kulüple yollarını ayırma noktasına gelmişti.

İHA







